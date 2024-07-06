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    Маррей и Радукану не сыграют в миксте

    Теннис Уимблдон Энди Мюррей Эмма Радукану
    Британский дуэт Энди Маррей и Эмма Радукану приняли решение не играть в миксте на Уимблдоне-2024.

    Энди (cправа) и его брат Джейми Маррей
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    Энди (cправа) и его брат Джейми Маррей

    Причиной такого решения стала травма Радукану. 21-летняя теннисистка испытывает дискомфорт в правой кисти. Игра в миксте может привести к более серьезной травме.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Матч должен был пройти сначала 5 июля, но затем он был сдвинут на день позже. Соперниками британцев в первом круге были Марсело Аревало (Сальвадор) и китаянка Чжан Шуай.

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    • Таким образом, Энди Маррей завершает свою спортивную карьеру. Он заранее объявил, что Уимблдон станет для него последним турниром. На открытом чемпионате Англии он выступал также в мужском парном разряде, где уступил вчера, 5 июля, а в одиночке решил не играть в этом году.

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