Маррей и Радукану не сыграют в миксте

Британский дуэтприняли решение не играть в миксте на Уимблдоне-2024.

Причиной такого решения стала травма Радукану. 21-летняя теннисистка испытывает дискомфорт в правой кисти. Игра в миксте может привести к более серьезной травме.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Матч должен был пройти сначала 5 июля, но затем он был сдвинут на день позже. Соперниками британцев в первом круге были Марсело Аревало (Сальвадор) и китаянка Чжан Шуай.

Таким образом, Энди Маррей завершает свою спортивную карьеру. Он заранее объявил, что Уимблдон станет для него последним турниром. На открытом чемпионате Англии он выступал также в мужском парном разряде, где уступил вчера, 5 июля, а в одиночке решил не играть в этом году.