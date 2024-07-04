Синнер отреагировал на выход в третий круг Уимблдона-2024

Янник Синнер Фото: globallookpress.com
«Сегодня был очень тяжёлый матч для меня. Мы оба играли очень хорошо. Маттео показал себя очень-очень хорошо. Да и я держал уровень, особенно в первых двух сетах. Потом я допустил пару ошибок в начале третьего сета, после чего уверенность Маттео начала расти ещё больше.
В целом это был хороший матч с обеих сторон. Рад завершить эту встречу в четырёх сетах. Посмотрим, что будет в следующем круге», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.
Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.