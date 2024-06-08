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    Зверев: В воскресенье я выложусь без остатка

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Александр Зверев Каспер Рууд Карлос Алькарас
    Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над Каспером Руудом в полуфинале «Ролан Гаррос» и предстоящем финале против Карлоса Алькараса.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Первые два сета прошли на очень высоком уровне, первый — в его исполнении, второй — в моём, а в третьем я заметил, что он начал медленнее двигаться. Так бывает, когда не очень хорошо себя чувствуешь. Но удары у него остались такими же. И если посмотришь на его движения и начнёшь играть пассивнее, он мог бы выиграть матч. Отдаю ему должное, что играл и бился до конца. Это потрясающий чемпион и отличный человек.

    Не могу описать свои эмоции, очень счастлив. У меня столько историй на этом корте, с ним связаны и худшие, и лучшие воспоминания. И, наконец, я с четвёртого полуфинала в финале. В воскресенье я выложусь без остатка», — отметил Зверев на пресс-конференции.

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