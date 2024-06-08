Зверев: В воскресенье я выложусь без остатка

Немецкий теннисиствысказался о победе надв полуфинале «Ролан Гаррос» и предстоящем финале против

«Первые два сета прошли на очень высоком уровне, первый — в его исполнении, второй — в моём, а в третьем я заметил, что он начал медленнее двигаться. Так бывает, когда не очень хорошо себя чувствуешь. Но удары у него остались такими же. И если посмотришь на его движения и начнёшь играть пассивнее, он мог бы выиграть матч. Отдаю ему должное, что играл и бился до конца. Это потрясающий чемпион и отличный человек.

Не могу описать свои эмоции, очень счастлив. У меня столько историй на этом корте, с ним связаны и худшие, и лучшие воспоминания. И, наконец, я с четвёртого полуфинала в финале. В воскресенье я выложусь без остатка», — отметил Зверев на пресс-конференции.