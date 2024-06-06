Кафельников: Результат Мирры Андреевой феноменальный, но надо продолжать работать дальше

Бывшая первая ракетка мирадал оценку игр Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Прогресс, безусловно, есть. Но кого за него благодарить? Я не могу понять. Я не знаю, кто ее сейчас тренирует. Кто проделал работу? Безусловно не Кончита Мартинес. Немного странновато не видеть человека, который проделал с ней всю работу.

Если она окончательно не определится с тренером, прогресса может и не быть в дальнейшем. Искренне желаю, чтобы она определилась и у нее был тренер, который реально делает всю работу. Результат феноменальный. Но надо продолжать работать дальше», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграла итальянке Ясмин Паолини — 3:6, 1:6.