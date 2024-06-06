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    • Мирра Андреева уступила Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
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    Кафельников: Результат Мирры Андреевой феноменальный, но надо продолжать работать дальше

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Мирра Андреева
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников дал оценку игр Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

    Евгений Кафельников
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    Евгений Кафельников

    «Прогресс, безусловно, есть. Но кого за него благодарить? Я не могу понять. Я не знаю, кто ее сейчас тренирует. Кто проделал работу? Безусловно не Кончита Мартинес. Немного странновато не видеть человека, который проделал с ней всю работу.

    Если она окончательно не определится с тренером, прогресса может и не быть в дальнейшем. Искренне желаю, чтобы она определилась и у нее был тренер, который реально делает всю работу. Результат феноменальный. Но надо продолжать работать дальше», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграла итальянке Ясмин Паолини — 3:6, 1:6.

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