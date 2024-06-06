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    Андреева: Несмотря на поражение, это хороший турнир для меня, очень много позитивного

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Мирра Андреева Жасмин Паолини
    Россиянка Мирра Андреева высказалась о поражении от итальянки Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Несмотря на поражение, это хороший турнир для меня, очень много позитивного. Что именно пошло не так? Я могла играть лучше, делала очень много ошибок, которые обычно не делаю. Соперница играла прекрасно, показала прекрасный уровень, она была в полуфинале по праву.

    Честно говоря, я еще не нашла метода, как справляться с негативными мыслями после поражений, лезут в голову только плохие мысли. Возможно, постепенно в разговорах с командой, в обсуждении позитивных сторон постепенно все прояснится, я смогу сделать нужные выводы.

    Если бы перед турниром меня спросили, верю ли я в выход в полуфинал, я бы сказала, что нет. Если бы даже в начале недели мне сказали: "Ты будешь в полуфинале", я бы сказала: Чего? Прекрати так шутить», — приводит слова Андреевой Sports.

    В финале «Ролан Гаррос» Паолини сыграет с полькой Игой Свентек.

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