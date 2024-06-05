Циципас: Алькарас слишком хорош

Греческий теннисистпрокомментировал поражение от испанцав четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — 3:6, 6:7 (3:7), 4:6.

Циципас не одержал ни одной победы в шести матчах против Алькараса за карьеру.

«Не буду врать, я был уверен в себе. Я чувствовал себя более уверенно, чем обычно. Наверное, это меня задело. Я не знаю.

Я был практически уверен, что сегодня смогу встретиться с Карлосом и сделать что-то иначе, чем в предыдущие разы. Этот парень слишком хорош. Я могу только поздравить его, потому что он играет потрясающе. Я использовал все, что мог сделать на корте. Мне просто нужно это принять.

Конечно, я желаю ему всего наилучшего, потому что когда я играю с ним, мне напоминают о том, как много я еще могу улучшить в своем теннисе», — приводит слова Циципаса пресс-служба «Ролан Гаррос».

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером.