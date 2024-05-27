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    Надаль: Высока вероятность, что я больше не вернусь на «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о поражении от немца Александра Зверева в первом круге «Ролан Гаррос».

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Мне тяжело говорить. Не знаю, станет ли этот матч последним перед вами — честно, во мне нет уверенности. Но даже если это так — мне очень понравилось. Трудно передать чувства словами. Это мое самое любимое место.

    Трудно сказать, что будет в будущем. Высока вероятность, что я больше не вернусь на "Ролан Гаррос". Но я не могу сказать на 100 процентов. Надеюсь вернуться на этот корт на Олимпиаде — это меня мотивирует. Это будет еще одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться», — сказал Надаль после матча.

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