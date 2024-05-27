Надаль: Высока вероятность, что я больше не вернусь на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисиствысказался о поражении от немцав первом круге «Ролан Гаррос».

«Мне тяжело говорить. Не знаю, станет ли этот матч последним перед вами — честно, во мне нет уверенности. Но даже если это так — мне очень понравилось. Трудно передать чувства словами. Это мое самое любимое место.

Трудно сказать, что будет в будущем. Высока вероятность, что я больше не вернусь на "Ролан Гаррос". Но я не могу сказать на 100 процентов. Надеюсь вернуться на этот корт на Олимпиаде — это меня мотивирует. Это будет еще одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться», — сказал Надаль после матча.