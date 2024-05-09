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    Медведев: Сейчас я чувствую себя хорошо. Риска усугубить травму нет

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей готовности к турниру в Риме.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Сейчас я чувствую себя хорошо. У меня была небольшая травма. Я провёл три дня в Мадриде, восстановился. Приехал сюда, провёл спарринги, чтобы контролировать свои перемещения на корте. Сегодня я выкладываюсь по полной. Матч завтра, у меня будет дополнительный день на отдых. Так что я готов к игре. Посмотрим, что из этого выйдет. Риска усугубить травму нет.

    Честно говоря, до сих пор приятные ощущения от победы в Риме в прошлом году. Здесь висит моя фотография в туннеле, где изображены все чемпионы. Очень приятное ощущение. И снова я изменил свой взгляд на грунтовые турниры. Я хорошо выступил в Мадриде. У меня были отличные победы. Что касается четвертьфинала, я даже не разочарован, потому что то, что произошло, может случиться в спорте в любой момент. В каком-то смысле я проиграл матч, получив травму.

    Здесь у меня есть шанс. Как я уже сказал, я чувствую, что сейчас на грунтовых кортах я могу добиться больших результатов. В прошлом году я так не думал», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    Напомним, что Медведев является действующим победителем данного турнира.

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