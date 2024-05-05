Рублев: Это главный титул в моей карьере и трофей, которым я больше всего горжусь

Россиянинподелился эмоциями после победы надв финале турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

«Какими словами я могу описать победу на втором "тысячнике" в карьере? Нет слов. Шесть недель без побед до турнира. Я бы сказал, что отныне это главный титул в моей карьере и трофей, которым я больше всего горжусь.

Что нужно было сделать, чтобы дойти до финала и выиграть, несмотря на недавние плохие результаты? Нужно было изменить всё. Я чувствовал себя мёртвым почти каждый день. Я не спал по ночам. Последние три или четыре дня я почти не спал», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Рублев выиграл второй «мастерс» и в целом 16 титул в карьере.