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    Рублев: Это главный титул в моей карьере и трофей, которым я больше всего горжусь

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Феликс Оже-Альяссим
    Россиянин Андрей Рублев поделился эмоциями после победы над Феликсом Оже-Альяссимом в финале турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Какими словами я могу описать победу на втором "тысячнике" в карьере? Нет слов. Шесть недель без побед до турнира. Я бы сказал, что отныне это главный титул в моей карьере и трофей, которым я больше всего горжусь.

    Что нужно было сделать, чтобы дойти до финала и выиграть, несмотря на недавние плохие результаты? Нужно было изменить всё. Я чувствовал себя мёртвым почти каждый день. Я не спал по ночам. Последние три или четыре дня я почти не спал», — сказал Рублёв в интервью на корте.

    Рублев выиграл второй «мастерс» и в целом 16 титул в карьере.

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