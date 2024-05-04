ПерерывАрсенал — БорнмутОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн
  • 11:47
    • Официально: Саша Илич — главный тренер «Пари НН»
  • 11:00
    • Слот: «Ливерпуль»? Ожидаю, что соглашение будет достигнуто
    Все новости спорта

    Тренер Соболенко: Арине непросто, она прошла через очень тяжёлое событие

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Антон Дубров, тренер второй ракетки мира Арины Соболенко, рассказал, как его подопечная переживает период после смерти Константина Кольцова, с которым несколько лет состояла в отношениях.

    Арина Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко

    «Это непросто, потому что она прошла через очень тяжёлое событие. Конечно, трудно отделить это от тенниса, но в то же время идея заключалась в том, чтобы попытаться отодвинуть это на второй план и сосредоточиться на игре, которая может стать лекарством.

    Когда ты выходишь на корт и знаешь, что делать, даже если ты расстроен, зол, это может дать тебе ощущение исцеления. Нахождение на корте — это как лекарство. Через что бы вы ни проходили в жизни, главное — делайте простые вещи, двигайтесь. Ходите в походы, катайтесь на велосипеде, плавайте… Тело и разум всегда связаны. Мы в коллективе стараемся поддержать Арину и сделать всё возможное, чтобы она могла сосредоточиться на том, что ей нужно делать. Она ещё не на 100% восстановилась, но ей уже гораздо лучше», — приводит слова Дуброва L'Equipe.

    Все прогнозы на теннис

    Напомним, 19 марта стало известно о смерти экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Согласно полицейскому отчёту, опубликованному в иностранных СМИ, Кольцов покончил с собой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» сломить сопротивление «Жироны»?
  • «Жирона» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Останется ли «Арсенал» на вершине?
  • «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Реал» обыграет «Кадис» даже вторым составом?
  • «Реал» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Реал — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры