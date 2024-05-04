Рублев: Я знаю, что должен быть спокойнее

Российский теннисиствысказался о своем поведении на корте во время матчей.

«За свою карьеру я получил много предупреждений. Я знаю, что должен быть спокойнее. Кроме Дубая, были и другие места, где я был на грани того, чтобы сделать что-то плохое, и мне повезло, что всё закончилось хорошо.

Мне хочется думать, что я учусь не только на предупреждениях, но и на своём опыте, через какие бы ситуации я ни проходил», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, что Андрей Рублев вышел в финал турнира в Мадриде, где сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады.