Надаль сообщил о своих ближайших планах

Легендарный испанский теннисистрассказал, когда планирует вернуться к активным выступлениям.

«У меня были проблемы с животом в течение нескольких месяцев. Я двигаюсь вперёд постепенно, день за днём, неделя за неделей. Я ничего не исключаю, но не могу сказать, что здесь я буду играть, а здесь нет.

Я бы хотел сыграть в Барселоне. Но если не получится, то это случится в Мадриде», — сказал Надаль в интервью Teledeporte.

Турнир серии АТР-500 в Барселоне намечен на 15-21 апреля. «Тысячник» в Мадриде пройдет с 24 апреля по 5 мая.

Рафаэль Надаля заявился на «Мастерс» в Монте-Карло, который начался 7 апреля, но снова снялся с турнира незадолго до его старта.