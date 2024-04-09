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    Надаль сообщил о своих ближайших планах

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует вернуться к активным выступлениям.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «У меня были проблемы с животом в течение нескольких месяцев. Я двигаюсь вперёд постепенно, день за днём, неделя за неделей. Я ничего не исключаю, но не могу сказать, что здесь я буду играть, а здесь нет.

    Я бы хотел сыграть в Барселоне. Но если не получится, то это случится в Мадриде», — сказал Надаль в интервью Teledeporte.

    Турнир серии АТР-500 в Барселоне намечен на 15-21 апреля. «Тысячник» в Мадриде пройдет с 24 апреля по 5 мая.

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