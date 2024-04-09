Фоньини и Берреттини сыграют на «Мастерсе» в Риме благодаря wild card

Фабио Фоньини Фото: globallookpress.com
«Мы дадим уайлд-кард в основную сетку Маттео Берреттини и Фабио Фоньини», — заявил Бинаги в эфире телеканала Rai 1.
Сейчас 27-летний Маттео Берреттини занимает только 84-е место в рейтинге АТР. Начало сезона он пропустил из-за проблем со стопой, но недавно победил на турнире в Марракеше.
36-летний Фабио Фоньини в последнем рейтинге АТР находится на 96-й позиции.
Действующим победителем турнира в Риме является россиянин Даниил Медведев, в прошлом году в главном матче он победил датчанина Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.
«Мастерс» в столице Италии состоится с 8 по 19 мая.