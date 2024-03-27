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    Алькарас: Димитров — сильный соперник

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Григор Димитров Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о болгарском спортсмене Григоре Димитрове в преддверии личной встречи в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Последняя наша встреча с Григором завершилась моим поражением. Это было в Шанхае. Я знаю, что он действительно талантливый теннисист, очень сильный соперник. Но я постараюсь показать свою лучшую игру и одержать победу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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    Напомним, в 1/8 финала Алькарас одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:3, а Димитров одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).

    Встреча Алькараса с Димитровым на турнире в Майами состоится завтра, 28 марта.

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