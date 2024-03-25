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    Медведев: Чувствую, что в этом году я значительно прогрессирую

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Кэмерон Норри
    Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру в третьем круге турнира ATP в Майами с Кэмероном Норри (7:5, 6:1).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я считаю, что подача была неплохой. Первая подача была довольно хорошей. В общем, даже когда ты проигрываешь свою подачу, но делаешь брейк шесть раз за два сета, это очень позитивно. Против Кэмерона не так просто выходить к сетке. Поэтому я довольно осторожно это делал, но, когда у меня появлялся шанс, я должен был его использовать.

    Я чувствую, что в этом году я значительно прогрессирую в своей игре, так что очень рад этому», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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