Медведев: Чувствую, что в этом году я значительно прогрессирую

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру в третьем круге турнира ATP в Майами с Кэмероном Норри (7:5, 6:1).

«Я считаю, что подача была неплохой. Первая подача была довольно хорошей. В общем, даже когда ты проигрываешь свою подачу, но делаешь брейк шесть раз за два сета, это очень позитивно. Против Кэмерона не так просто выходить к сетке. Поэтому я довольно осторожно это делал, но, когда у меня появлялся шанс, я должен был его использовать.

Я чувствую, что в этом году я значительно прогрессирую в своей игре, так что очень рад этому», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.