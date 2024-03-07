Рублев — о своем поведении: Непозволительно так себя вести, неважно — прав человек или не прав

Российский теннисиствысказался о своем поведении в полуфинальном матче турнира в Дубае (ОАЭ) против

«Я хотел бы извиниться за свое поведение в Дубае, потому что кричать на кого-то недопустимо. Неважно, кем является этот человек: линейный судья или просто зритель. Я действительно сожалею. Непозволительно так себя вести, неважно — прав человек или не прав. Я никто, чтобы такое себе позволять. После этого я вынес для себя уроки. Надеюсь, все будет в порядке, и я стану лучше, как игрок», — сказал Рублев на видео в своих соцсетях.

Напомним, причиной дисквалификации стало некорректное поведение Рублева в адрес судьи, которого он оскорбил матом.