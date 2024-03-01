Медведев: Если смогу, то сто процентов сыграю на Олимпиаде в Париже

Российский теннисистрассказал о желании сыграть на олимпийском турнире в Париже.

«Если буду здоров, буду играть. Конечно, в плане календаря это будет сумасшедший год для всех, кто будет играть в Париже.

Сейчас хард — это нормально, потом грунт, трава, грунт и сразу, вообще без отдыха, Канада.

Но я был в Токио, это было круто, и если смогу играть, то я сто процентов буду в Париже», — приводит слова Медведева ТАСС.

В пятницу, 1 марта, Медведев сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира в Дубае. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.