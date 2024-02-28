Рублев высказался о выходе в третий круг турнира в Дубае

Российский теннисист, являющийся пятой ракеткой мира, прокомментировал победу над французомв матче второго круга турнира в Дубае (ОАЭ).

Рублев выиграл со счетом 6:4, 6:4.

«Артур подавал очень хорошо, особенно в начале матча. Мне повезло в первом гейме, когда я угадал направление его удара. У меня получилось отбиться, и это придало уверенности. Я стал играть более свободно. Думаю, это и стало ключом к победе.

Всегда хорошо побеждать в двух сетах. Особенно сейчас, когда особо нет времени на отдых и нужно быть готовым на следующий день. Так получаешь больше времени на восстановление. Посмотрим завтра, насколько хорошее у меня состояние», — сказал Рублёв после игры.