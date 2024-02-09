Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Рыбакина в этой встрече семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Букши два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Абу-Даби. 1/4 финала
09 февраля 2024, пятница. 14:10 МСК
Елена Рыбакина5Казахстан
Елена Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
6 6
1 4
Кристина Букша74Испания
Кристина Букша
В полуфинале соревнований в Абу-Даби Рыбакина встретится с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Турнир продлится до 11 февраля.