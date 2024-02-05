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    Медведев рассказал, почему не сыграет на турнире в Роттердаме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев (третья ракетка) объяснил причины отсутствия на турнире категории ATP-500 в голландском Роттердаме.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «К сожалению, мне пришлось сняться с Роттердама. После невероятно трудного и долгого забега в Австралии моё тело (и особенно правая нога) ещё не достаточно восстановилось для защиты титула.

    Мне нравится играть в Роттердаме, у меня длинная история с этим турниром, и я очень жду возвращения в 2025 году», — цитирует Медведева пресс-служба турнира на его официальном сайте.

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    Напомним, Медведев в 2023 году выиграл турнир в Роттердаме. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера, которому уступил в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

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