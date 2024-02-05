Медведев рассказал, почему не сыграет на турнире в Роттердаме

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«К сожалению, мне пришлось сняться с Роттердама. После невероятно трудного и долгого забега в Австралии моё тело (и особенно правая нога) ещё не достаточно восстановилось для защиты титула.
Мне нравится играть в Роттердаме, у меня длинная история с этим турниром, и я очень жду возвращения в 2025 году», — цитирует Медведева пресс-служба турнира на его официальном сайте.
Напомним, Медведев в 2023 году выиграл турнир в Роттердаме. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера, которому уступил в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.