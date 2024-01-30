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    Тренер Надаля рассказал о восстановлении испанца

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя высказался о восстановлении спортсмена от травмы.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Я боялся того, как будут проходить тяжёлые, энергозатратные матчи. Мы много это моделировали на трёхчасовых тренировках, играли по нескольку сетов, но соревнования — совсем другая история. Здесь появляется дополнительное напряжение — и это заметно, особенно спустя год, да ещё и на таком этапе карьеры. Нормально, что в процессе адаптации к конкуренции приходится сделать несколько шагов назад», — приводит слова тренера Punto de Break.

    Напомним, что из-за очередной травмы Надаль пропустил Открытый чемпионат Австралии, однако должен вернуться на корт уже в феврале.

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