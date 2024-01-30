Тренер Надаля рассказал о восстановлении испанца

Тренер испанского теннисиставысказался о восстановлении спортсмена от травмы.

«Я боялся того, как будут проходить тяжёлые, энергозатратные матчи. Мы много это моделировали на трёхчасовых тренировках, играли по нескольку сетов, но соревнования — совсем другая история. Здесь появляется дополнительное напряжение — и это заметно, особенно спустя год, да ещё и на таком этапе карьеры. Нормально, что в процессе адаптации к конкуренции приходится сделать несколько шагов назад», — приводит слова тренера Punto de Break.

Напомним, что из-за очередной травмы Надаль пропустил Открытый чемпионат Австралии, однако должен вернуться на корт уже в феврале.