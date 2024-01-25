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    Соболенко: Чжэн Циньвэнь демонстрирует отличный теннис

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Чжэн Циньвэнь Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем финале Australian Open против китаянки Чжэн Циньвэнь.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Мы играли с ней один раз, но много тренировались. Мы тренировались здесь перед турниром, и она играет в очень хороший теннис. Она очень милая девушка и снова демонстрирует отличный теннис.

    Это будет отличная битва. У нее очень сильный удар справа. Да, и еще она хорошо двигается. Борется за каждое очко. Думаю, форхэнд — ее лучший удар. Она играет в очень хороший теннис, оказывая давление на соперниц, играя в очень агрессивный теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

    Финальный матч пройдет в субботу, 27 января.

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