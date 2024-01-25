Соболенко: Чжэн Циньвэнь демонстрирует отличный теннис

Белорусская теннисисткавысказалась о предстоящем финале Australian Open против китаянки

«Мы играли с ней один раз, но много тренировались. Мы тренировались здесь перед турниром, и она играет в очень хороший теннис. Она очень милая девушка и снова демонстрирует отличный теннис.

Это будет отличная битва. У нее очень сильный удар справа. Да, и еще она хорошо двигается. Борется за каждое очко. Думаю, форхэнд — ее лучший удар. Она играет в очень хороший теннис, оказывая давление на соперниц, играя в очень агрессивный теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Финальный матч пройдет в субботу, 27 января.