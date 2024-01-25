Соболенко обыграла Гауфф и вышла в финал Australian Open

Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
Соболенко победила в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Соболенко в этом матче четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10 заработанных.
У Гауфф пять эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
Все прогнозы на Australian Open
В финале Соболенко сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Соболенко является действующей победительницей Australian Open.