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    • Соболенко обыграла Гауфф и вышла в финал Australian Open
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    Соболенко обыграла Гауфф и вышла в финал Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Арина Соболенко Кори Гауфф 
    В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с американкой Кори Гауфф.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    Соболенко победила в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

    Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Соболенко в этом матче четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10 заработанных.

    У Гауфф пять эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

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    В финале Соболенко сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

    Соболенко является действующей победительницей Australian Open.

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