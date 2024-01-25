Соболенко обыграла Гауфф и вышла в финал Australian Open

В матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии белорусская теннисисткавстречалась с американкой

Соболенко победила в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Соболенко в этом матче четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10 заработанных.

У Гауфф пять эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

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В финале Соболенко сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Соболенко является действующей победительницей Australian Open.