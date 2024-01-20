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    Боржес высказался о предстоящем матче с Медведевым

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев
    Португальский теннисист Нуну Боржес высказался о предстоящем матче с россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

    Нуну Боржес
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    Нуну Боржес

    «Не думаю, что мы хоть раз тренировались с Медведевым. Я же до сих пор новичок в туре. У меня было мало возможностей поиграть против ребят из топ-10 или топ-20. Пару таких матчей провёл, и они были очень тяжёлыми, так что жду непростой матч.

    Но я пока не готов о нём думать. Хочу насладиться сегодняшним днём, а об остальном подумаю завтра, разберу детали. Медведев — потрясающий игрок, на многих "Шлемах" далеко заходил. Последние пару лет он стабильно это делает, для меня это будет большой вызов.

    С кем бы ещё хотел сыграть из оставшихся? С удовольствием бы сыграл с Новаком. Он первая ракетка мира. С Карлосом я уже играл, он тоже уже был первой ракеткой. Полагаю, следующим вызовом будет Джокович, хотел бы выйти с ним на корт. Побороться с ним будет огромным удовольствием для меня», — сказал Боржес на пресс-конференции.

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