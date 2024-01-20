Боржес высказался о предстоящем матче с Медведевым

Португальский теннисиствысказался о предстоящем матче с россияниномв 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

«Не думаю, что мы хоть раз тренировались с Медведевым. Я же до сих пор новичок в туре. У меня было мало возможностей поиграть против ребят из топ-10 или топ-20. Пару таких матчей провёл, и они были очень тяжёлыми, так что жду непростой матч.

Но я пока не готов о нём думать. Хочу насладиться сегодняшним днём, а об остальном подумаю завтра, разберу детали. Медведев — потрясающий игрок, на многих "Шлемах" далеко заходил. Последние пару лет он стабильно это делает, для меня это будет большой вызов.

С кем бы ещё хотел сыграть из оставшихся? С удовольствием бы сыграл с Новаком. Он первая ракетка мира. С Карлосом я уже играл, он тоже уже был первой ракеткой. Полагаю, следующим вызовом будет Джокович, хотел бы выйти с ним на корт. Побороться с ним будет огромным удовольствием для меня», — сказал Боржес на пресс-конференции.

Сегодня, 20 января, португалец неожиданно победил болгарина Григора Димитрова (13) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) и вышел в четвертый круг, где сыграет с Медведевым.