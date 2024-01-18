Блинкова о победе над Рыбакиной: Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки и ноги

Россиянкапрокомментировала сенсационную победу над представительницей Казахстанаво втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Блинкова выиграла у третьей ракетки мира со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

«Во-первых, спасибо большое за болельщикам за поддержку — она мне очень помогла, дала силы, чтобы бороться до конца.

Были моменты, которые мне понравились. Не знаю, что сказать. Было супертяжело. Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше, у меня было так много матч-пойнтов.

Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки. И ноги тоже. Я старалась сохранять спокойствие — изо всех сил. И очень рада, что победила», — сказала российская теннисистка сразу после матча.

Следующий соперницей Блинковой станет итальянка Ясмин Паолини.

Напомним, Рыбакина в прошлом году дошла на Australian Open до финала, в котором уступила белоруске Арине Соболенко.