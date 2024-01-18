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    • Блинкова сенсационно обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open
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    Блинкова о победе над Рыбакиной: Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки и ноги

    Теннис Прогнозы на теннис Анна Блинкова Елена Рыбакина Australian Open WTA
    Россиянка Анна Блинкова прокомментировала сенсационную победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

    Анна Блинкова
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    Анна Блинкова

    Блинкова выиграла у третьей ракетки мира со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

    «Во-первых, спасибо большое за болельщикам за поддержку — она мне очень помогла, дала силы, чтобы бороться до конца.

    Были моменты, которые мне понравились. Не знаю, что сказать. Было супертяжело. Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше, у меня было так много матч-пойнтов.

    Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки. И ноги тоже. Я старалась сохранять спокойствие — изо всех сил. И очень рада, что победила», — сказала российская теннисистка сразу после матча.

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    • Следующий соперницей Блинковой станет итальянка Ясмин Паолини.

    Напомним, Рыбакина в прошлом году дошла на Australian Open до финала, в котором уступила белоруске Арине Соболенко.

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