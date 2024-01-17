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    Соболенко высказалась о победе над Фрухвиртовой во втором круге Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой во втором круге Australian Open.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Для 16-летней она играет невероятно. Первые шесть геймов были на великолепном уровне, а затем я прибавила и стала играть чуть лучше. Видела, что она не очень хорошо себя чувствует. Желаю ей скорейшего восстановления. Рада победе и выходу в следующий раунд.

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    Две лёгкие победы могут сделать меня чересчур уверенной? Что за вопрос… Не знаю, что сказать. Я не думаю об уверенности, просто стараюсь сыграть как можно лучше. Если матч из двух сетов, я рада такой победе. Если будет три сета, мне всё равно. Я просто стараюсь концентрироваться на себе и бороться за каждое очко. Не то что эти два матча дали мне уверенность. Это теннис, тут ко всему надо быть готовым. Стараюсь фокусироваться на том, чтобы показывать свой лучший теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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