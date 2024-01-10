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    Джокович: 2023 год был бы лучшим в моей карьере, если бы выиграл Кубок Дэвиса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о сезоне-2023 для себя.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Это был один из моих лучших сезонов. Я говорил, что, если бы выиграл Кубок Дэвиса, то, наверное, назвал бы его лучшим. Но все же он на втором месте после 2015-го и 2011-го, когда я выиграл по три из четырех турниров "Большого шлема" и множество других соревнований. Не могу сказать, что я действительно ожидал победы на трех "Шлемах", но, конечно, я всегда стремлюсь к этому, когда составляю свое расписание на сезон. Это был потрясающий год», — приводит Tennis Majors слова Джоковича.

    Напомним, что Джокович является первой ракеткой мира и 24-кратным победителем турниров «Большого шлема».

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