Джокович: 2023 год был бы лучшим в моей карьере, если бы выиграл Кубок Дэвиса

Сербский теннисиствысказался о сезоне-2023 для себя.

«Это был один из моих лучших сезонов. Я говорил, что, если бы выиграл Кубок Дэвиса, то, наверное, назвал бы его лучшим. Но все же он на втором месте после 2015-го и 2011-го, когда я выиграл по три из четырех турниров "Большого шлема" и множество других соревнований. Не могу сказать, что я действительно ожидал победы на трех "Шлемах", но, конечно, я всегда стремлюсь к этому, когда составляю свое расписание на сезон. Это был потрясающий год», — приводит Tennis Majors слова Джоковича.

Напомним, что Джокович является первой ракеткой мира и 24-кратным победителем турниров «Большого шлема».