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    Надаль: Надеюсь, это просто перегруженные мышцы

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Джордан Томпсон
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о проблемах в проигранном матче против Джордана Томпсона со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 3:6.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Место, в котором я почувствовал дискомфорт, очень похоже на то, с которым были проблемы в прошлом году, но тем не менее немного другое: я чувствую, что здесь больше мышц, тогда как там были сухожилия. Сейчас все иначе, потому что тогда я сразу почувствовал что-то радикальное. Сегодня такого не было. Единственная проблема в том, что место то же самое и ты напуган немного больше, чем обычно. Но думаю, просто мышцы перегружены после всех моих усилий и очень тяжелого матча. Вот почему я все время говорю, что моя цель — попытаться стать конкурентоспособным через несколько месяцев», — отметил Надаль на пресс-конференции.

    Следующим соперником Томпсона станет болгарин Григор Димитров. Второй финалист определится в матче между россиянином Романом Сафиуллиным и датчанином Хольгером Руне.

    Напомним, для Надаля это был первый турнир после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон.

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