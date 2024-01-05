Надаль: Надеюсь, это просто перегруженные мышцы

Испанский теннисистрассказал о проблемах в проигранном матче противсо счетом 7:5, 6:7 (6:8), 3:6.

«Место, в котором я почувствовал дискомфорт, очень похоже на то, с которым были проблемы в прошлом году, но тем не менее немного другое: я чувствую, что здесь больше мышц, тогда как там были сухожилия. Сейчас все иначе, потому что тогда я сразу почувствовал что-то радикальное. Сегодня такого не было. Единственная проблема в том, что место то же самое и ты напуган немного больше, чем обычно. Но думаю, просто мышцы перегружены после всех моих усилий и очень тяжелого матча. Вот почему я все время говорю, что моя цель — попытаться стать конкурентоспособным через несколько месяцев», — отметил Надаль на пресс-конференции.

Следующим соперником Томпсона станет болгарин Григор Димитров. Второй финалист определится в матче между россиянином Романом Сафиуллиным и датчанином Хольгером Руне.

Напомним, для Надаля это был первый турнир после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон.