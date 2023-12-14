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    Соболенко: 2023-й год стал для меня невероятным

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко высказалась о том, что ее впервые в карьере признали чемпионкой мира ITF.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    В 2023 году Соболенко выиграла Australian Open, а также некоторое время была первой ракеткой мира. Также уроженка Минска завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде.

    «2023-й был для меня невероятным годом, я очень рада, что меня признали чемпионкой мира ITF. От победы на турнире "Большого шлема" в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии до первой ракетки в мире — это был потрясающий год.

    Я очень благодарна своей семье, команде и болельщикам за их поддержку в 2023 году, мне не терпится вернуться на площадку в январе», — приводит слова Соболенко пресс-служба ITF.

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