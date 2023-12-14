Соболенко: 2023-й год стал для меня невероятным

Вторая ракетка мира, белорускавысказалась о том, что ее впервые в карьере признали чемпионкой мира ITF.

В 2023 году Соболенко выиграла Australian Open, а также некоторое время была первой ракеткой мира. Также уроженка Минска завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде.

«2023-й был для меня невероятным годом, я очень рада, что меня признали чемпионкой мира ITF. От победы на турнире "Большого шлема" в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии до первой ракетки в мире — это был потрясающий год.

Я очень благодарна своей семье, команде и болельщикам за их поддержку в 2023 году, мне не терпится вернуться на площадку в январе», — приводит слова Соболенко пресс-служба ITF.