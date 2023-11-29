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    Рублев: Мое желание выиграть иногда выливается в агрессию

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался по поводу своих эмоциональных всплесков на корте во время игр.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, к сожалению, иногда это выливается в агрессию. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, паззл в твоей голове не складывается: "Как так? Я же очень сильно этого хотел, это было моей мечтой, а реальность другая".

    Мои ожидания от самого себя вызывают во мне эти эмоции. Плюс обиды на себя, которые связаны с самим собой», — сказал Рублёв «Чемпионату».

    На данный момент Рублев является пятой ракеткой мира.

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