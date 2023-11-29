Рублев: Мое желание выиграть иногда выливается в агрессию

Российский теннисиствысказался по поводу своих эмоциональных всплесков на корте во время игр.

«Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, к сожалению, иногда это выливается в агрессию. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, паззл в твоей голове не складывается: "Как так? Я же очень сильно этого хотел, это было моей мечтой, а реальность другая".

Мои ожидания от самого себя вызывают во мне эти эмоции. Плюс обиды на себя, которые связаны с самим собой», — сказал Рублёв «Чемпионату».

На данный момент Рублев является пятой ракеткой мира.