Джокович: Этот сезон стал одним из лучших в моей жизни

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
«Можно не сомневаться в том, что этот сезон стал одним из лучших в моей жизни. И здорово завершить его победой над домашним героем — Янником, который демонстрировал прекрасный теннис на этой неделе.
Я очень горд своим выступлением в матчах с Алькарасом и Синнером, которые сейчас, пожалуй, являются двумя лучшими игроками в мире. Я должен был прибавить, должен был выигрывать сам, а не ждать, что мне отдадут победу. И я это сделал.
Прекрасная неделя», — сказал Джокович после матча.
36-летний Джокович выиграл турнир в рекордный седьмой раз.