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    Джокович: Этот сезон стал одним из лучших в моей жизни

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Новак Джокович 
    Первая ракетка мира Новак Джокович высказался по поводу своей победы в финале Итогового турнира ATP.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Можно не сомневаться в том, что этот сезон стал одним из лучших в моей жизни. И здорово завершить его победой над домашним героем — Янником, который демонстрировал прекрасный теннис на этой неделе.

    Я очень горд своим выступлением в матчах с Алькарасом и Синнером, которые сейчас, пожалуй, являются двумя лучшими игроками в мире. Я должен был прибавить, должен был выигрывать сам, а не ждать, что мне отдадут победу. И я это сделал.

    Прекрасная неделя», — сказал Джокович после матча.

    36-летний Джокович выиграл турнир в рекордный седьмой раз.

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