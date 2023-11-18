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    Рублев отреагировал на поражение от Зверева на Итоговом турнире ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Андрей Рублёв Александр Зверев
    Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2023. Соревнования проходят в Турине.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Конечно, хотелось победить. Да и играл хорошо, в принципе, мне кажется, даже лучше играл. Да, я бы сказал, что простуда отошла. У меня получалось многое, да и настрой был лучше, а не как обычно. Но классическое завершение, как и в первые двух матчах. Я не выключался, просто в нужный момент не подавал. В первом сете, при 4:4 мне кажется, у меня было очень мало первых подач: всего лишь парочку, остальные все со второй. Конечно, в такие моменты, когда ты чувствуешь давление и ещё первую не подаёшь, тяжелее играть. Соответственно, проиграл свою подачу», — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

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