Рублев отреагировал на поражение от Зверева на Итоговом турнире ATP

Пятая ракетка мира российский теннисистпрокомментировал поражение от немцав заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2023. Соревнования проходят в Турине.

«Конечно, хотелось победить. Да и играл хорошо, в принципе, мне кажется, даже лучше играл. Да, я бы сказал, что простуда отошла. У меня получалось многое, да и настрой был лучше, а не как обычно. Но классическое завершение, как и в первые двух матчах. Я не выключался, просто в нужный момент не подавал. В первом сете, при 4:4 мне кажется, у меня было очень мало первых подач: всего лишь парочку, остальные все со второй. Конечно, в такие моменты, когда ты чувствуешь давление и ещё первую не подаёшь, тяжелее играть. Соответственно, проиграл свою подачу», — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Ранее в полуфинал Итогового турнира ATP вышел россиянин Даниил Медведев.