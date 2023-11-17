Медведев проиграл Алькарасу, но вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисистпроиграл испанцув третьем матче групповой стадии Итогового турнира ATP.

Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут и завершили игру со счетом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Карлос Алькарас трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Даниила Медведева по три эйса и двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В полуфинале Итогового турнира ATP Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, а испанец — с Новаком Джоковичем. Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.