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    Алькарас: Постоянная смена мячей — это сумасшествие

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Александр Зверев Карлос Алькарас
    Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снова выразил недовольство мячами в ATP-туре.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Мячи? Постоянная смена — это сумасшествие. Если ATP хочет, чтобы топовые игроки были здоровы во время всех турниров, они должны что-то изменить. Если они этого не сделают, травмы будут постоянно», — цитирует Алькараса «Чемпионат».

    Сегодня, 13 ноября, Алькарас в стартовом матче на Итоговом чемпионате ATP в трех партиях со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 4:6 уступил немцу Александру Звереву.

    Также в этой группе выступают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые также проведут свой матч 13 ноября.

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