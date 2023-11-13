Алькарас: Постоянная смена мячей — это сумасшествие

Вторая ракетка мира испанецснова выразил недовольство мячами в ATP-туре.

«Мячи? Постоянная смена — это сумасшествие. Если ATP хочет, чтобы топовые игроки были здоровы во время всех турниров, они должны что-то изменить. Если они этого не сделают, травмы будут постоянно», — цитирует Алькараса «Чемпионат».

Сегодня, 13 ноября, Алькарас в стартовом матче на Итоговом чемпионате ATP в трех партиях со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 4:6 уступил немцу Александру Звереву.

Также в этой группе выступают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые также проведут свой матч 13 ноября.