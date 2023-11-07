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    • Свентек стала победительницей Итогового турнира WTA
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    Свентек: Я хочу поблагодарить свою семью и команду

    Теннис Прогнозы на теннис Финал тура WTA WTA Ига Свентек Джессика Пегула
    Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу в финале Итогового турнира WTA над американкой Джессикой Пегулой (6:1, 6:0).

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Спасибо вам, ребята, за то, что поддерживали нас. Несмотря на то что эта неделя была нелегкой, вы сделали ее особенной для нас. Джесс, я хочу поздравить тебя с успешным сезоном. Играть против тебя никогда не было легко.

    Надеюсь, мы оба будем прогрессировать и сыграем еще много финалов вместе. Я хочу поблагодарить свою семью и команду. Мой папа здесь... Спасибо, что пришли и поддержали. Команда, которая была со мной весь сезон. У нас было много взлетов и падений», — цитирует Свентек The Tennis Letter.

    22-летняя Свентек впервые в карьере победила на Итоговом турнире WTA. По итогам турнира она снова стала первой ракеткой мира, сместив с этой строчки белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

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