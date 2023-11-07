Свентек: Я хочу поблагодарить свою семью и команду

Польская теннисисткапрокомментировала победу в финале Итогового турнира WTA над американкой(6:1, 6:0).

«Спасибо вам, ребята, за то, что поддерживали нас. Несмотря на то что эта неделя была нелегкой, вы сделали ее особенной для нас. Джесс, я хочу поздравить тебя с успешным сезоном. Играть против тебя никогда не было легко.

Надеюсь, мы оба будем прогрессировать и сыграем еще много финалов вместе. Я хочу поблагодарить свою семью и команду. Мой папа здесь... Спасибо, что пришли и поддержали. Команда, которая была со мной весь сезон. У нас было много взлетов и падений», — цитирует Свентек The Tennis Letter.

22-летняя Свентек впервые в карьере победила на Итоговом турнире WTA. По итогам турнира она снова стала первой ракеткой мира, сместив с этой строчки белорусскую теннисистку Арину Соболенко.