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    Алькарас: Не могу сказать, что готов на сто процентов

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас оценил свои шансы на успех на «Мастерсе» в Париже (Франция).

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я не скажу, что готов на 100%, потому что это будет неправдой. В конце года, после длинного сезона, я думаю, почти у каждого игрока есть какие-то проблемы со здоровьем.

    И я не исключение. Я ощущаю небольшую боль, но за несколько недель я смог неплохо восстановиться. Чувствую себя достаточно хорошо, чтобы попытаться добиться здесь отличного результата.

    Не знаю, у кого больше шансов завоевать титул ‒ у Джоковича или у меня. Тот же Янник (Синнер), например, играет невероятно. Медведев тоже. Знаете, есть много игроков, которые играют на высочайшем уровне, поэтому думаю, что многие игроки могут выиграть этот турнир», ‒ приводит слова Алькараса Tennis Majors.

    Во втором раунде «Мастерса» в Париже Алькарас встретится с россиянином Романом Сафиуллиным.

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