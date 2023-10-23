Касаткина опустилась на шесть позиций в рейтинге WTA

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла звание первой ракетки страны, опустившись с 11-го места на 17-е.
Людмила Самсонова поднялась с 17-го на 15-е место и стала первой ракеткой России. Вероника Кудерметова занимает 16-ю строчку.
Рейтинг по-прежнему возглавляет Арина Соболенко из Белоруссии. На втором месте — представительница Польши Ига Свентек. Третья — американка Коко Гауфф.
Рейтинг WTA от 23 октября:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8425 очков;
- 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7795;
- 3 (3). Кори Гауфф (США) — 5955;
- 4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865;
- 5 (4). Джессика Пегула (США) — 4895;
- 6 (8). Маркета Вондроушова — 3839;
- 7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3695;
- 8 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663;
- 9 (6). Мария Саккари (Греция) — 3245;
- 10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) —2775...
- 15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2545;
- 16 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2460;
- 17 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2410...
- 21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...
- 28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...
- 47 (49). Мирра Андреева (Россия) — 1158...
- 53 (52). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
- 59 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;
- 60 (72). Диана Шнайдер (Россия) — 1021...
- 75 (68). Элина Аванесян (Россия) — 915...
- 83 (82). Анна Калинская (Россия) — 821...
- 89 (84). Камилла Рахимова (Россия) — 781.