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    Касаткина опустилась на шесть позиций в рейтинге WTA

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    Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла звание первой ракетки страны, опустившись с 11-го места на 17-е.

    Людмила Самсонова поднялась с 17-го на 15-е место и стала первой ракеткой России. Вероника Кудерметова занимает 16-ю строчку.

    Рейтинг по-прежнему возглавляет Арина Соболенко из Белоруссии. На втором месте — представительница Польши Ига Свентек. Третья — американка Коко Гауфф.

    Рейтинг WTA от 23 октября:
    • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8425 очков;
    • 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7795;
    • 3 (3). Кори Гауфф (США) — 5955;
    • 4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865;
    • 5 (4). Джессика Пегула (США) — 4895;
    • 6 (8). Маркета Вондроушова — 3839;
    • 7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3695;
    • 8 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663;
    • 9 (6). Мария Саккари (Греция) — 3245;
    • 10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) —2775...
    • 15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2545;
    • 16 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2460;
    • 17 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2410...
    • 21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...
    • 28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...
    • 47 (49). Мирра Андреева (Россия) — 1158...
    • 53 (52). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
    • 59 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;
    • 60 (72). Диана Шнайдер (Россия) — 1021...
    • 75 (68). Элина Аванесян (Россия) — 915...
    • 83 (82). Анна Калинская (Россия) — 821...
    • 89 (84). Камилла Рахимова (Россия) — 781.
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