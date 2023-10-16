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    Касаткина пожаловалась, что ей надоели самолеты и переезды

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что ей надоели постоянные перелеты.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    «Я прилетела на "Мастерс", а они встречают только из одного аэропорта. Из другого не встречают. Поэтому я играла в Токио вчера вечером, но вечером улететь было невозможно. Поэтому мне нужно лететь на следующий день в 10 утра. А нужно мне прилететь раньше, потому что завтра уже играть… Честно говоря, я устала. Сама игра в теннис — это самое простое, чем мы занимаемся. Всё остальное — полная ерунда.

    Я больше не могу путешествовать. Я не могу собирать свои вещи… эти самолёты, переезды… Когда ты не можешь общаться с людьми из разных стран, постоянно меняешь постель, постоянно пакуешь и распаковываешь чемоданы каждую неделю, я просто не могу больше этого делать. Моё тело просто говорит мне, чтобы я уже отвалила. Уже третий раз за полтора месяца у меня болит горло, и вообще моё состояние непонятно. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет. Это просто полный бред», — приводит слова Касаткиной The Tennis Letter.

    На данный момент Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA.

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