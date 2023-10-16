Касаткина поднялась на 11 место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая поднялась на 11-е место (+1).

В топ‑20 мирового рейтинга также входят россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, которые располагаются на 17‑м и 18‑м местах соответственно.

В первой десятке изменений не произошло. Рейтинг возглавляет Арина Соболенко из Белоруссии.