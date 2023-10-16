Касаткина поднялась на 11 место в рейтинге WTA

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая поднялась на 11-е место (+1).
В топ‑20 мирового рейтинга также входят россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, которые располагаются на 17‑м и 18‑м местах соответственно.
В первой десятке изменений не произошло. Рейтинг возглавляет Арина Соболенко из Белоруссии.
Рейтинг WTA от 16 октября:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9381 очков;
- 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8545;
- 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6455;
- 4 (4). Джессика Пегула (США) — 6050;
- 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870;
- 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475;
- 7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4195;
- 8 (8). Маркета Вондроушова — 3839;
- 9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663;
- 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450;
- 11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2915...
- 17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2595;
- 18 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2550...
- 22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...
- 28 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...
- 49 (50). Мирра Андреева (Россия) — 1158...
- 52 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
- 58 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;
- 68 (67). Элина Аванесян (Россия) — 933...
- 72 (66). Диана Шнайдер (Россия) — 915;
- 83 (82). Анна Калинская (Россия) — 821;
- 84 (81). Камилла Рахимова (Россия) — 818.