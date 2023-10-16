ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий РябыкинОчередное подписание СКА, неудачный дебют Рябыкина, победные серии «Спартака» и «Салавата Юлаева»
  • 04:21
    • Фрибет 20 000 рублей от Винлайн — как получить и вывести
  • 10:22
    • «Зенит» может приобрести нападающего «Црвены Звезды»
  • 10:13
    • Зверев сенсационно проиграл Томпсону на турнире в Токио
  • 09:19
    • Касаткина поднялась на 11 место в рейтинге WTA
  • 07:26
    • Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч»
    Все новости спорта

    Касаткина поднялась на 11 место в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Екатерина Александрова Вера Звонарева Светлана Кузнецова Арина Соболенко Эрика Андреева Варвара Грачева Анна Блинкова Анастасия Потапова Ига Свентек Джессика Пегула Кори Гауфф  Мария Саккари Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Анна Калинская
    Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

    Дарья Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина

    Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая поднялась на 11-е место (+1).

    В топ‑20 мирового рейтинга также входят россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, которые располагаются на 17‑м и 18‑м местах соответственно.

    В первой десятке изменений не произошло. Рейтинг возглавляет Арина Соболенко из Белоруссии.

    Рейтинг WTA от 16 октября:
    • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9381 очков;
    • 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8545;
    • 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6455;
    • 4 (4). Джессика Пегула (США) — 6050;
    • 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870;
    • 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475;
    • 7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4195;
    • 8 (8). Маркета Вондроушова — 3839;
    • 9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663;
    • 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450;
    • 11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2915...
    • 17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2595;
    • 18 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2550...
    • 22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...
    • 28 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...
    • 49 (50). Мирра Андреева (Россия) — 1158...
    • 52 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
    • 58 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;
    • 68 (67). Элина Аванесян (Россия) — 933...
    • 72 (66). Диана Шнайдер (Россия) — 915;
    • 83 (82). Анна Калинская (Россия) — 821;
    • 84 (81). Камилла Рахимова (Россия) — 818.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Кению?
  • Кения — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бельгия и Швеция забьют друг другу
  • Бельгия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли Нидерланды переиграть Грецию?
  • Греция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Греция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры