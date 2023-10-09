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    Касаткина поднялась на 12 место в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Светлана Кузнецова Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Елена Остапенко Елена Рыбакина Арина Соболенко Эрика Андреева Варвара Грачева Анна Блинкова Анастасия Потапова Ига Свентек Джессика Пегула Онс Жабер Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Анна Калинская
    Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место. Людмила Самсонова поднялась на 16-ю позицию, благодаря выходу в финал турнира в Пекине, где она уступила Иге Свентек из Польши.

    Первое место рейтинга занимает белоруска Арина Соболенко, следом за ней располагается представительница Польши Ига Свентек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

    Рейтинг WTA. 9 октября:
    • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9480 очков.
    • 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8890.
    • 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6455.
    • 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5955.
    • 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870.
    • 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475.
    • 7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4150.
    • 8 (8). Маркета Вондроушова — 3839.
    • 9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3664.
    • 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450…
    • 12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2830…
    • 16 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 2595.
    • 17 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2550…
    • 22 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2035…
    • 27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685…
    • 37 (39). Анна Блинкова (Россия) — 1298…
    • 50 (60). Мирра Андреева (Россия) — 1128…
    • 61 (62). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 985...
    • 66 (63). Диана Шнайдер (Россия) — 950.
    • 67 (68). Элина Аванесян (Россия) — 943…
    • 81 (81). Камилла Рахимова (Россия) — 836.
    • 82 (83). Анна Калинская (Россия) — 833.
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