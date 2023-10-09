Касаткина поднялась на 12 место в рейтинге WTA

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 12-е место. Людмила Самсонова поднялась на 16-ю позицию, благодаря выходу в финал турнира в Пекине, где она уступила Иге Свентек из Польши.
Первое место рейтинга занимает белоруска Арина Соболенко, следом за ней располагается представительница Польши Ига Свентек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA. 9 октября:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9480 очков.
- 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8890.
- 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6455.
- 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5955.
- 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870.
- 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475.
- 7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4150.
- 8 (8). Маркета Вондроушова — 3839.
- 9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3664.
- 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450…
- 12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2830…
- 16 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 2595.
- 17 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2550…
- 22 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2035…
- 27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685…
- 37 (39). Анна Блинкова (Россия) — 1298…
- 50 (60). Мирра Андреева (Россия) — 1128…
- 61 (62). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 985...
- 66 (63). Диана Шнайдер (Россия) — 950.
- 67 (68). Элина Аванесян (Россия) — 943…
- 81 (81). Камилла Рахимова (Россия) — 836.
- 82 (83). Анна Калинская (Россия) — 833.