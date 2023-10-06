Веснина считает, что Самсонова способна выиграть турнир в Пекине

Олимпийская чемпионкаотреагировала на победунад(6:3, 6:2) в 1/4 финала турнира в Пекине.

«Прекрасная победа над сложным соперником. Людмила вполне может выиграть этот турнир, потому что быстрый корт в Пекине подходит ей по стилю игры. У нее очень мощная подача, большое количество выигранных очков. Условия в Пекине для ее игры очень благоприятные. В полуфинале она сыграет с Еленой Рыбакиной, которой тоже подходит корт Пекина. Они обе играют в примерно одинаковый теннис. Рыбакина стоит выше в рейтинге, она более титулованная. У Людмилы уже были победы над топами в этом году. У Рыбакиной шансов чуть побольше, но Самсонова вполне может совершить сенсацию», — сказала Веснина «СЭ».

В полуфинале Самсоновой предстоит сыграть с Еленой Рыбакиной из Казахстана.