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    Веснина считает, что Самсонова способна выиграть турнир в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Веснина Людмила Самсонова
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на победу Людмилы Самсоновой над Еленой Остапенко (6:3, 6:2) в 1/4 финала турнира в Пекине.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    «Прекрасная победа над сложным соперником. Людмила вполне может выиграть этот турнир, потому что быстрый корт в Пекине подходит ей по стилю игры. У нее очень мощная подача, большое количество выигранных очков. Условия в Пекине для ее игры очень благоприятные. В полуфинале она сыграет с Еленой Рыбакиной, которой тоже подходит корт Пекина. Они обе играют в примерно одинаковый теннис. Рыбакина стоит выше в рейтинге, она более титулованная. У Людмилы уже были победы над топами в этом году. У Рыбакиной шансов чуть побольше, но Самсонова вполне может совершить сенсацию», — сказала Веснина «СЭ».

    В полуфинале Самсоновой предстоит сыграть с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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