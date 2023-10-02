Кудерметова поднялась на 16 позицию в рейтинге WTA

Вероника Кудерметова Фото: globallookpress.com
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина — 13 место. Вероника Кудерметова благодаря победе на турнире категории WTA-500 в Токио поднялась на три строки вверх и занимает теперь на 16 позицию.
Наибольший скачек продемонстрировала Анастасия Павлюченкова, поднявшаяся на 62-е место (+24), Диана Шнайдер — на 63-е (+22).
Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко. На втором месте идет Ига Свентек из Польши, на третьем — американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA от 2 октября:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков
- 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8195
- 3 (3). Кори Гауфф (США) — 61654
- 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5955
- 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665
- 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4365
- 7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4145
- 8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830
- 9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3718
- 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3335…
- 13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2830…
- 16 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2540…
- 20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2165…
- 22 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 2000…
- 27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685…
- 39 (40). Анна Блинкова (Россия) — 1263…
- 60 (62). Мирра Андреева (Россия) — 979…
- 62 (86). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 975;
- 63 (85). Диана Шнайдер (Россия) — 967;
- 68 (62). Элина Аванесян (Россия) — 931…
- 81 (77). Камилла Рахимова (Россия) — 836…
- 83 (80). Анна Калинская (Россия) — 814…