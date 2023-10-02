Кудерметова поднялась на 16 позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте представила обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина — 13 место. Вероника Кудерметова благодаря победе на турнире категории WTA-500 в Токио поднялась на три строки вверх и занимает теперь на 16 позицию.

Наибольший скачек продемонстрировала Анастасия Павлюченкова, поднявшаяся на 62-е место (+24), Диана Шнайдер — на 63-е (+22).

Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко. На втором месте идет Ига Свентек из Польши, на третьем — американка Кори Гауфф.