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    Кудерметова поднялась на 16 позицию в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Вера Звонарева Дарья Касаткина Светлана Кузнецова Анастасия Павлюченкова Елена Рыбакина Арина Соболенко Эрика Андреева Варвара Грачева Анна Блинкова Анастасия Потапова Ига Свентек Джессика Пегула Онс Жабер Кори Гауфф  Мария Саккари Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Анна Калинская
    Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте представила обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина — 13 место. Вероника Кудерметова благодаря победе на турнире категории WTA-500 в Токио поднялась на три строки вверх и занимает теперь на 16 позицию.

    Наибольший скачек продемонстрировала Анастасия Павлюченкова, поднявшаяся на 62-е место (+24), Диана Шнайдер — на 63-е (+22).

    Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко. На втором месте идет Ига Свентек из Польши, на третьем — американка Кори Гауфф.

    Рейтинг WTA от 2 октября:
    • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков
    • 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8195
    • 3 (3). Кори Гауфф (США) — 61654
    • 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5955
    • 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665
    • 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4365
    • 7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4145
    • 8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830
    • 9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3718
    • 10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3335…
    • 13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2830…
    • 16 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2540…
    • 20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2165…
    • 22 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 2000…
    • 27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685…
    • 39 (40). Анна Блинкова (Россия) — 1263…
    • 60 (62). Мирра Андреева (Россия) — 979…
    • 62 (86). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 975;
    • 63 (85). Диана Шнайдер (Россия) — 967;
    • 68 (62). Элина Аванесян (Россия) — 931…
    • 81 (77). Камилла Рахимова (Россия) — 836…
    • 83 (80). Анна Калинская (Россия) — 814…
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