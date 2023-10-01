Соболенко: В финале US Open я себя не контролировала

Первая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисисткавспомнила, какие выводы сделала после поражения в финале US Open.

Тогда уроженка Минска в решающей встрече уступила Кори Гауфф — 6:2, 3:6, 2:6.

«Главный вывод: мне нужно научиться завершать очки у сетки (улыбается). Мы много над этим работали. В том матче эмоции били через край, я себя не контролировала. Во втором сете я думала обо всём на свете. Так что, да, вот мой главный вывод.

Мне нужно, несмотря ни на что, придерживаться плана и просто делать на корте то, что я должна делать, в каком-то смысле отключить все эти мысли. И я поняла, что мне нужно… Не то чтобы я не умею играть с лёта. Раньше я много играла пару. Просто нужна определённая смелость, чтобы идти к сетке. Да, после US Open мы много работали над игрой с лёта. Вот так», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

Ранее в первом круге турнира в Пекине Соболенко одолела американку Софью Кенин.