Ига Свентек назвала своих кумиров в мире тенниса

Польская теннисистка, которая была первой ракеткой мира по версии WTA на протяжении 75 недель, рассказала на кого из спортсменов старалась быть похожей. Это

«У меня была возможность поговорить с Мартиной о теннисной технике. Её знания и всё, что она сделала в этом виде спорта, неописуемы. И когда я сыграла свой первый юниорский турнир "Большого шлема" в 15 лет, моим кумиром стал Рафаэль Надаль. Он им остаётся, несмотря на мой успех», — цитирует Свёнтек Tennis Magazin.

Напомним, что ранее экс-первая ракетка мира говорила о поклонении Рафаэлю Надалю, которому она старается подражать на теннисном корте и за его пределами. Свентек заявилась на турнир WTA-500 в Токио и проведет первые матчи там впервые после US Open.