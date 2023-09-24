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    Ига Свентек назвала своих кумиров в мире тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Рафаэль Надаль
    Польская теннисистка Ига Свентек, которая была первой ракеткой мира по версии WTA на протяжении 75 недель, рассказала на кого из спортсменов старалась быть похожей. Это Мартина Навратилова и Рафаэль Надаль.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «У меня была возможность поговорить с Мартиной о теннисной технике. Её знания и всё, что она сделала в этом виде спорта, неописуемы. И когда я сыграла свой первый юниорский турнир "Большого шлема" в 15 лет, моим кумиром стал Рафаэль Надаль. Он им остаётся, несмотря на мой успех», — цитирует Свёнтек Tennis Magazin.

    Напомним, что ранее экс-первая ракетка мира говорила о поклонении Рафаэлю Надалю, которому она старается подражать на теннисном корте и за его пределами. Свентек заявилась на турнир WTA-500 в Токио и проведет первые матчи там впервые после US Open.

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