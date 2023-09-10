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    Соболенко: Я хочу поздравить Коко, ты сыграла невероятно

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Арина Соболенко Кори Гауфф 
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражения от американки Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Больше всего я горжусь тем, что большую часть времени довольно хорошо справляюсь со своими эмоциями и сосредотачиваюсь на себе, а не на рейтинге. Я считаю, что это лучшее, что произошло в этом году.

    Я хочу поздравить Коко, ты сыграла невероятно. И поздравляю твою команду. Я уверена, что вы заслуживаете этого титула и многих других. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов. И надеюсь, будет другой результат. Ты удивительная.

    Я хочу послать много любви своей семье. Они не спали и наблюдали за игрой. Извините за такой результат. Мы, как всегда, вернемся сильнее. Спасибо за все, что вы для меня сделали», — сказала Соболенко после матча.

    Для Гауфф это четвертый титул в 2023 году и шестой в карьере. Также американка впервые выиграла турнир «Большого шлема».

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