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    Дмитриева: В матче с Медведевым у Алькараса ракетка буквально валилась из рук

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас
    Многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о выходе Даниила Медведева в финал US Open. В полуфинале он одолел испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «В этот раз мы увидели совершенно другого Даниила Медведева. Он продумал все досконально и заставил себя играть в совершенно иной теннис — мощный, резкий, быстрый, стремительный. В этом матче атаковал не Алькарас, а Медведев. Если испанец перехватывал инициативу, Даниил находил невероятные рискованнейшие пути, чтобы выиграть самостоятельно. Меня потрясла эта игра с самого начала. Но особенно впечатляющим был второй сет в исполнении Медведева, где он был хозяином положения. У Алькараса ракетка буквально валилась из рук. Испанец был не готов к такому развитию событий.

    На протяжении всего матча он пытался атаковать, но Даниил ему не давал. Что очень ценно, у Медведева в первых двух сетах отлично шла первая подача, что позволяло уверенно выигрывать геймы», — сказала Дмитриева «Матч ТВ».

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