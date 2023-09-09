Дмитриева: В матче с Медведевым у Алькараса ракетка буквально валилась из рук

Многократная чемпионка СССР по теннисувысказалась о выходев финал US Open. В полуфинале он одолел испанцасо счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

«В этот раз мы увидели совершенно другого Даниила Медведева. Он продумал все досконально и заставил себя играть в совершенно иной теннис — мощный, резкий, быстрый, стремительный. В этом матче атаковал не Алькарас, а Медведев. Если испанец перехватывал инициативу, Даниил находил невероятные рискованнейшие пути, чтобы выиграть самостоятельно. Меня потрясла эта игра с самого начала. Но особенно впечатляющим был второй сет в исполнении Медведева, где он был хозяином положения. У Алькараса ракетка буквально валилась из рук. Испанец был не готов к такому развитию событий.

На протяжении всего матча он пытался атаковать, но Даниил ему не давал. Что очень ценно, у Медведева в первых двух сетах отлично шла первая подача, что позволяло уверенно выигрывать геймы», — сказала Дмитриева «Матч ТВ».