Соболенко о победе над Киз: Не знаю, как я перевернула этот матч

Белорусская теннисисткапрокомментировала свою победу над представительницей СШАв полуфинальном матче US Open.

«Я рада, что смогла завершить этот матч. Мэдисон Киз играла в невероятный теннис — это был просто другой уровень. Не знаю, как я перевернула этот матч. Это действительно очень многое значит для меня.

Я знаю, вы хотели, чтобы она выиграла, но спасибо вам за то, что вы остались, спасибо за атмосферу и спасибо тем, кто меня поддержал», — сказала Соболенко после матча.

В финальном матче Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая на стадии полуфинала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.