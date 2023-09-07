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    Чесноков: Скорости в матче Медведева и Рублева были космическими

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Андрей Рублёв US Open ATP
    Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым (6:4, 6:3, 6:4) в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

    Андрей Рублев и Даниил Медведев
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    Андрей Рублев и Даниил Медведев

    «Так много брейков я не ожидал. Но если брать уровень матча в целом, то скорости были космическими.

    Хоть и такой счет, но уровень тенниса был просто феноменальным. Медведев и Рублев проводили длинные розыгрыши, после которых реально умирали. Думаешь: откуда у них столько физической силы?

    В этом зале было как в капсуле — было невозможно не то что играть в теннис, там сидеть было нереально: люди сидели размахивали веерами.

    Медведев хорошо подавал. Как Даня доставал острые мячи Рублева — это потрясающе. Последний гейм шел больше 15 минут.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев

    У Рублева на последнем ударе уже просто не было сил. Он отыгрывал эти матчболы на таком пределе… Они умирали, но все равно играли. За то, в каких условиях ребята играли, им нужно поставить памятник», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

    В полуфинале Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

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