Чесноков: Скорости в матче Медведева и Рублева были космическими

«Так много брейков я не ожидал. Но если брать уровень матча в целом, то скорости были космическими.
Хоть и такой счет, но уровень тенниса был просто феноменальным. Медведев и Рублев проводили длинные розыгрыши, после которых реально умирали. Думаешь: откуда у них столько физической силы?
В этом зале было как в капсуле — было невозможно не то что играть в теннис, там сидеть было нереально: люди сидели размахивали веерами.
Медведев хорошо подавал. Как Даня доставал острые мячи Рублева — это потрясающе. Последний гейм шел больше 15 минут.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев
У Рублева на последнем ударе уже просто не было сил. Он отыгрывал эти матчболы на таком пределе… Они умирали, но все равно играли. За то, в каких условиях ребята играли, им нужно поставить памятник», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».
В полуфинале Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.