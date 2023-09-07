Алькарас: Я готов к большой битве с Медведевым

Испанский теннисиствысказался о предстоящем матче с россияниномв полуфинале Открытого чемпионата США.

«Мне очень комфортно играть на этом корте, играть здесь, в Нью-Йорке. Здесь я показываю свой лучший уровень. В прошлом году было очень тяжело, начиная с четвёртого круга я играл пятисетовые матчи.

В этом году провёл всего одну встречу, которая закончилась в четырёх. Чувствую себя прекрасно физически и готов к большой битве с Медведевым в полуфинале», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

Напомним, в четвертьфинале US Open испанец одержал уверенную победу над представителем Германии Александром Зверевым в трех сетах.