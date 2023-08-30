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    Медведев: О'Коннелл — отличный игрок, и я понимаю, что должен быть на высоте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Первая ракетка России Даниил Медведев высказался о предстоящем матче против австралийца Кристофера О'Коннелла во втором круге Открытого чемпионата США.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «В Дохе с ним был очень трудный матч. В тот раз я был в отличной форме, у меня была победная серия и все в таком духе. Но он был очень близок к тому, чтобы обыграть меня. Он провел прекрасный матч. Он был очень трудным для меня. Он особенно хорошо подавал, много раз действуя по принципу серв-энд-воллей.

    Я видел, что в своем матче он сделал много эйсов. Это его сильная сторона. Мне нужно быть готовым хорошо играть на приеме и в то время делать очень качественные подачи.

    О'Коннелл — отличный игрок, и я понимаю, что должен быть на высоте», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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