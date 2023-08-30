Медведев: О'Коннелл — отличный игрок, и я понимаю, что должен быть на высоте

Первая ракетка Россиивысказался о предстоящем матче против австралийцаво втором круге Открытого чемпионата США.

«В Дохе с ним был очень трудный матч. В тот раз я был в отличной форме, у меня была победная серия и все в таком духе. Но он был очень близок к тому, чтобы обыграть меня. Он провел прекрасный матч. Он был очень трудным для меня. Он особенно хорошо подавал, много раз действуя по принципу серв-энд-воллей.

Я видел, что в своем матче он сделал много эйсов. Это его сильная сторона. Мне нужно быть готовым хорошо играть на приеме и в то время делать очень качественные подачи.

О'Коннелл — отличный игрок, и я понимаю, что должен быть на высоте», — сказал Медведев на пресс-конференции.